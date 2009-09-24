Глави МЗС України та Канади підписали "дорожню карту"

У Нью-Йорку т.в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ у рамках участі у 64-й сесії Генеральної Асамблеї ООН зустрівся з міністром закордонних справ Канади Лоуренсом КЕННОНОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, під час зустрічі було підписано «Дорожню карту українсько-канадських відносин». Цей документ виводить співпрацю між Україною та Канадою на новий рівень, фіксуючи взаємне бажання поглиблювати двостороннє співробітництво та визначаючи його пріоритети в галузях економіки, політики, безпеки, гуманітарній та культурній сферах.

У «Дорожній карті» наголошується на спорідненості двох демократій на основі спільних цінностей та інтересів, включаючи поширення демократії та економічних свобод, гарантування безпеки та територіальної цілісності, зміцнення верховенства права, підтримку інноваційного технологічного розвитку.

У підписаному документі Канада підтверджує підтримку вступу України до НАТО та зобов’язується працювати спільно з Україною та країнами-членами Альянсу для досягнення цієї мети.

У ході зустрічі сторони обговорили широкий спектр поточних питань двостороннього співробітництва. Глави МЗС України та Канади погодилися з необхідністю подальшого нарощення позитивної динаміки двосторонніх контактів, з метою чого узгодили їх перспективний графік. В.ХАНДОГІЙ порушив питання поступової лібералізації канадською стороною візового режиму щодо громадян України.

Т.в.о. міністра закордонних справ України запропонував провести найближчим часом політичні консультації між МЗС двох країн та поновив Л.КЕННОНУ запрошення відвідати Україну.