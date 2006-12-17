До пошуку ”іпсвічського різника” долучилися 10 тисяч британців

Британська поліція відзначає "феноменальну реакцію" громадян на серію вбивств повій в місті Іпсвіч. Як повідомив детектив Стюарт Галл, який веде розслідування, поліція отримала 10 тисяч дзвінків з повідомленнями, які можуть виявитися корисними слідству, передає AFP.

За словами Галла, в справі поки немає підозрюваних, ніяких арештів поліція не проводила. Детектив відзначив, що одну людину було затримано для допиту за підозрою в спробі викрадення, проте потім його звільнили без пред`явлення звинувачення. Галл не уточнив, чи зв`язує поліція цю справу з вбивствами повій.

Галл повідомив, що всього в розслідуванні задіяно майже 500 чоловік. Крім того, справою займається Інтерпол. Слідство не виключає, що вбивця покинув Великобританію.

Всього у околицях Іпсвіча в період з 2 по 12 грудня були знайдені тіла п`яти убитих повій. У суботу поліція обнародувала відеозапис з камери зовнішнього спостереження, що відобразила одну з жертв незадовго до вбивства. Поліція розраховує, що запис допоможе знайти нових свідків.

Лента.ру