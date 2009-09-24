Парламент Грузії затвердив частковий переїзд з Тбілісі

Парламент Грузії затвердив поправки до конституції, що передбачають частковий переїзд вищого законодавчого органу країни до Кутаїсі (Західна Грузія, друге за величиною місто в країні). Відповідні конституційні поправки були прийняті депутатами в третьому читанні.

Згідно з прийнятими поправками, після проведення наступних парламентських виборів в 2012 р. вищий законодавчий орган країни розміститься в двох містах - Тбілісі й Кутаїси. Зокрема, в Тбілісі проходитимуть комітетські слухання, а в Кутаїсі - пленарні засідання.

З ініціативою внесення поправок у конституцію країни виступив раніше президент Грузії Михайло Саакашвілі. Тоді глава держави звернув увагу, що "повністю перенести парламент до Кутаїсі неможливо через те, що у нього постійний зв`язок з урядом країни, який знаходиться в Тбілісі". М.Саакашвілі вважає, що часткове перенесення найвищого законодавчого органу в Кутаїсі пожвавить не тільки саме місто, а й Західну Грузію в цілому.

Раніше мажоритарний депутат парламенту від Кутаїського виборчого округу Акакій Бобохидзе звернувся до адміністрації президента з ініціативою про перенесення парламенту Грузії до Кутаїсі. Відповідну документацію він підкріпив зібраними 30 тис. підписами. "Перенесення парламенту до Кутаїсі - єдиний шанс порятунку міста, оскільки жителі регіонів переїздять до Тбілісі, де все концентрується. Приблизно через 15 років Тбілісі може перетворитися на місто-державу", - сказав він.

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