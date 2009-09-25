Американці кинулися скуповувати набої

США зіткнулися з дефіцитом боєприпасів для стрілецької зброї, повідомляє Associated Press.

Донедавна американці купували в середньому 7 мільярдів одиниць боєприпасів за рік. 2008 року цей показник зріс до 9 мільярдів, і в 2009-му продажі далі зростають. Дефіцит відчула навіть поліція.

Продавці, власники тирів і виробники боєприпасів, опитані журналістами, підтвердили наявність дефіциту. Деякі магазини вже почали вводити обмеження на кількість патронів, відпущені в одні руки. Виробники заявили, що переходять на цілодобовий і щоденний режим роботи, але все одно не можуть задовольнити попит. "За 30 років, які я в бізнесі, я такого ще не бачив", - заявив прес-секретар збройової компанії Remington Arms Аль Руссо.

На думку експертів, американці почали скуповувати боєприпаси, побоюючись, що президент Барак Обама посилить правила володіння вогнепальною зброєю.

При цьому фахівці зазначають, що поки президент не зробив ніяких кроків, які могли б послужити обгрунтуванням цих побоювань. Навпаки, нещодавно президент підписав закон, що дозволяє появу із зарядженими рушницями в національних парках. Таким чином, побоювання пов`язані лише з приналежністю Обами до Демократичної партії, яка традиційно виступала проти цивільної зброї.

Окрім страху щодо змін законодавства, брак боєприпасів пов`язують з необхідністю забезпечувати патронами війська в Іраку й Афганістані.

Лента.ру