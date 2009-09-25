Генсек НАТО збирається до Москви

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен збирається прибути з візитом до Москви до кінця року і зустрітися з російським керівництвом. Про це він заявив журналістам після першої особистої зустрічі в приміщенні ООН з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

"У мене була дуже позитивна і конструктивна зустріч з міністром", - сказав Расмуссен.

Він висловив задоволення "змістом і тональністю" бесіди і сподівається, що тепер НАТО і Росія мають "основу для нового початку з фокусом на практичну співпрацю".

"Я чекаю продовження цього політичного діалогу в Москві в наступні місяці, до кінця року", - сказав Расмуссен.

Під час візиту до Москви він розраховує зустрітися з президентом РФ.

Відносини між Росією і НАТО погіршилися після війни в Грузії в серпні 2008 року та висилки двох дипломатів постпредства РФ при НАТО в травні 2009-го.

РІА "Новости"