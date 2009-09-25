Барак Обама - типовий син Африки, каже його кенійська бабуся

Кенійська бабуся президента США Барака Обами по лінії батька Сара в основному спілкується з внуком через перекладача, але упевнена, що він "справжній син Африки".

"Барак - типовий син Африки: у нього добре африканське серце і відкрита душа. Він викликає прихильність до себе всіх людей незалежно від їх кольору шкіри і національності", - розповіла Сара Обама в публікованому у п`ятницю інтерв`ю газеті "Известия".

Вона упевнена, що Барак Обама допоможе африканській економіці.

"Барак - перш за все американський президент. І в першу чергу він, певна річ, піклуватиметься про благополуччя своєї країни. Але я упевнена, що Барак не залишить Африку. Він обов`язково щось зробить, щоб допомогти африканським людям", - говорить бабуся президента.

Останній раз вона спілкувалася з внуком на його інавгурації в Білому домі у січні цього року.

Сара розповіла, що не розмовляє англійською, а Барак Обама - місцевою мовою луо, тому розмовляють вони через перекладача.

Останній раз на батьківщині свого батька в Кенії Барак Обама був у 2006 році. "Тоді він (Обама) навіть зміг вимовити "мусава", що означає "як справи?", але на цьому його знання мови закінчувалося. Отже ми спілкувалися в основному за допомогою перекладача, як і зараз з вами", - розповіла Сара Обама.

Барак Обама народився в 1961 році у Гонолулу, столиці штату Гаваї, і ніколи не жив у Кенії. Його батьки, біла американка Стенлі Енн Данхем і кенієць Барак Хусейн Обама-старший, розішлися в 1964 році, після чого батько майбутнього президента повернувся на батьківщину, де працював на державній службі. Барак Обама-старший загинув у 1982 році в автомобільній аварії. Бабуся президента США досі живе в кенійському селі Когело.

РІА "Новости"