У США розпочався саміт "Великої двадцятки"

09:34, 25 вересня 2009
Світ
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Тема номер один - боротьба з кризою

Саміт "Великої двадцятки" стартував в американському Піттсбургу.

Саміт проходить вже вдруге цього року. Лідери найвпливовіших держав світу з`їжджаються до Піттсбурга з Нью-Йорка, де пройшла сесія Генасамблеї ООН і засідання Ради Безпеки, передає російський «Перший канал».

Головною темою знову стане боротьба з кризою. Учасникам саміту належить погодити стратегію виходу з неї.

 

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