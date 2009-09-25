У США розпочався саміт "Великої двадцятки"
09:34, 25 вересня 2009Світ
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Тема номер один - боротьба з кризою
Саміт "Великої двадцятки" стартував в американському Піттсбургу.
Саміт проходить вже вдруге цього року. Лідери найвпливовіших держав світу з`їжджаються до Піттсбурга з Нью-Йорка, де пройшла сесія Генасамблеї ООН і засідання Ради Безпеки, передає російський «Перший канал».
Головною темою знову стане боротьба з кризою. Учасникам саміту належить погодити стратегію виходу з неї.
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