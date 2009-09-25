Сорос: Україна підійшла дуже близько до дефолту

18:01, 25 вересня 2009
Світ
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Фінансист виклав свою версію причин

Відомий фінансист Джордж СОРОС вважає, що Україна була близька до дефолту, зокрема через політичну ситуацію в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході телемосту з учасниками 6-го щорічного самміту Ялтинської Європейської стратегії (YES).

«Україна підійшла дуже близько до дефолту», - підкреслив Дж.СОРОС.

На його думку, це частково відбулося через політичну ситуацію в країні.

«Президент контролює центральний банк, а уряд - ні», - сказав фінансист.

При цьому він зазначив, що «уникнення жахливої катастрофи (дефолту) – це вже велике досягнення».

Дж.СОРОС відзначив уразливість української економіки, зокрема через залежність від важкої промисловості. За словами фінансиста, Українській державі слід шукати сектори промисловості, які потрібно розвивати.

 

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