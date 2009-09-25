Соросу більше не подобається вільне суспільство?

Відомий фінансист Джордж СОРОС виступає за створення глобальної системи регулювання фінансового ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході телемосту з учасниками 6-го щорічного саміту Ялтинської європейської стратегії (YES).

«Потрібно створити регуляторну глобальну систему, яка (поки що) не існує», - сказав він.

Фінансист відзначив, що в останні 25 років фінансова система розвивалася вільно. «Це привело до колапсу (кризи)", - сказав Дж.СОРОС.

За його словами, через те, що в одних країнах було регулювання, а в інших не було, капітал перетікав туди (де немає регулювання).

Як сказав фінансист, глобалізація базувалася на помилковому сигналі, що фінансові ринки можна залишити (на їх власний розсуд).

Фінансист також відзначив, що дуже важливо залучити до створення такої глобальної системи Китай.

«У китайців інша система, що відрізняється від нашої. Держава там виконує важливішу роль, ніж в західній цивілізації», - відзначив Дж.СОРОС, додавши, що саме тому Китай менше за інших країн постраждав від світової кризи.