США розгорнуть дві військово-морські бази в Панамі

Панама підпише з США до 30 жовтня ц.р. договір про створення на своїй території двох американських військово-морських баз, заявив у неділю голова кабінету міністрів Панами Рауль Муліно (Raul Mulino).

"Сполучені Штати й Панама до 30 жовтня підпишуть угоду про розгортання двох військово-морських баз на тихоокеанському узбережжі нашої країни для боротьби з міжнародним наркотрафіком", - сказав Муліно.

За даними панамської газети La Prensa, відповідне рішення було досягнуте в ході переговорів президента Панами Рікардо Мічелетті і держсекретаря США Хілларі Клінтон у Нью-Йорку.

"Одна військово-морська база буде бухті Байя Піня (Bahia Pina), провінція Дарієн (Darien) за 450 кілометрів на схід від столиці, друга - в Пунте Кока за 350 кілометрів на захід від міста Панами", - повідомив голова кабінету міністрів.

Уряд США також виділить Панамі цього року додатково 7 мільйонів доларів для боротьби з організованою злочинністю і незаконним обігом наркотиків.

За даними панамських спецслужб, на тихоокеанському узбережжі Панами більше 2 тисяч таємних місць, які міжнародні наркобарони використовують для незаконного перекидання наркотиків з країн Південної Америки до США.

З початку цього роки в Панамі було конфісковано більше 40 тонн наркотиків.

РІА "Новости"