Закінчилися парламентські вибори в Португалії

Соціалістична партія Португалії (СП) на чолі з нинішнім прем`єр-міністром країни Жозе Сократешом (Jose Socrates) отримала перемогу на парламентських виборах в Португалії, передає РІА "Новости" з посиланням на місцевий телеканал RTPi.

За даними Національної виборчої комісії - підраховано 99% голосів - СП набрала 36,6%, її головний суперник, консервативна Соціал-демократична партія (СДП), яку очолює 68-річна Мануела Феррейра Лийте (Manuela Ferreira Leite), - 29,1% голосів. На третє місце з 10,5% виходить Соціал-демократичний центр - Народна партія (СДЦ-НП). Лівий блок набирає 9,9% голосів, а коаліція комуністів і партії "зелених" - 7,4% голосів.

Чималий відсоток тих, хто утримався від голосування - 39,4% виборців.

За підсумками виборів соціалісти одержують в парламенті 94 депутатських мандата, СДП - 77 місць, СДЦ-НП - 20 депутатських крісел, Лівий блок - 16, коаліція комуністів і партії "зелених" - 15 депутатських мандатів.

На відміну від виборів чотирилітньої давності, цього разу соціалісти хоч і отримали перемогу, але не мають абсолютної більшості і будуть вимушені сформувати коаліційний уряд.