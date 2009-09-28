Іноземні лідери вітають Меркель з перемогою на виборах

Іноземні лідери вітають Ангелу Меркель з перемогою на виборах. Одним з перших це зробив президент Франції Ніколя Саркозі, який, як і Меркель, є представником консервативного табору. Він відзначив "унікальні відносини" двох країн і підкреслив їх особливе значення усередині Європейського союзу. Потім канцлерові подзвонив Барак Обама. У бесіді президент США підкреслив, що з нетерпінням чекає продовження тісної співпраці з канцлером з тим, щоб разом у найближчі роки вирішувати спільні проблеми.

За даними exit polls, партійний союз ХДС/ХСС на чолі з Меркель лідирує на виборах. У них 33,5% голосів.

Эхо Москвы