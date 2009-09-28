На виборах у Португалії перемогли соціалісти

Соціалістична партія Португалії (СП) на чолі з нинішнім прем`єр-міністром країни Жозе СОКРАТЕШОМ здобула перемогу на парламентських виборах в Португалії, передає РІА «Новости».

За даними Національної виборчої комісії, вже підраховано 99% голосів.

СП набрала 36,6%, її головний суперник, консервативна Соціал-демократична партія (СДП) - 29,1% голосів.

На третє місце з 10,5% виходить Соціал-демократичний центр - Народна партія (СДЦ-НП). Лівий блок набирає 9,9% голосів, а коаліція комуністів і партії "зелених" - 7,4% голосів.

Доволі високий відсоток тих, що утрималися від голосування - 39,4% виборців.

За підсумками виборів соціалісти одержують в парламенті 94 депутатських мандати, СДП - 77 місць, СДЦ-НП - 20 депутатських крісел, Лівий блок - 16, коаліція комуністів і партії "зелених" - 15 депутатських мандатів.

На відміну від виборів чотирирічної давності, цього разу соціалісти хоч і здобули перемогу, але не одержали абсолютної більшості і будуть змушені сформувати коаліційний уряд.