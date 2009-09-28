Іран цієї ночі провів випробування ракет середнього радіусу дії

Як підкреслюють власті країни, ці ракети здатні досягти території Ізраїлю.

Пуски ракет пройшли в рамках планових навчань – так, в усякому разі, заявляють в міністерстві оборони ісламської республіки. У ніч на понеділок були проведені випробування ракет середнього радіусу дії – Шахаб-1 і Шахаб-2. А до цього відбулися успішні пуски ракет малої дальності класу земля-земля. Як заявило командування ВВС корпусу вартових ісламської революції, результати першого дня перевершили всі очікування. Завершитися навчання повинні пуском наймогутніших іранських балістичних ракет – Шахаб-3, які мають радіус дії до 2 тисяч кілометрів. Як уточнюють іранські військові, ці ракети здатні досягти території Ізраїлю. Про те, що в Ірані пройдуть навчання, стало відомо у суботу – якраз після того, як відносини між Тегераном і західними країнами в черговий раз загострилися через ядерну програму Ірану.

США тим часом обіцяють взятися до вироблення нових санкцій проти Ірану, якщо той не прояснить ситуацію навколо своєї ядерної програми. Про це заявила напередодні держсекретар Хіларі Клінтон.

Эхо Москвы