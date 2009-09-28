Газпром штрафуватиме європейські компанії за недобір газу?

ВАТ "Газпром" може оштрафувати компанії-партнери в Німеччині, Італії і Туреччині на 2,8 мільярда доларів.

Газета "КоммерсантЪ"пише, що італійська Eni, німецький E.ON і турецька Botas в 2009 році не вибирають мінімальних обсягів газу, передбачених контрактами, і повинні заплатити "Газпрому" неустойку.

Країни Західної Європи в першому півріччі знизили закупівлі російського газу на 29 відсотків - до 46 млрд. кубометрів. Зокрема, Німеччина знизила закупівлі на 44 відсотки - до 12,23 млрд. кубометрів, а Італія - на 34 відсотки до 8,2 млрд. кубометрів.

Туреччина в першому півріччі купила 9,5 мільярда кубометрів російського газу, що на 25 відсотків менше, ніж у січні-червні 2008 року.

"КомерсантЪ" відзначає, що європейські компанії виступають проти того, щоб платити "Газпрому" неустойку, якщо вони все ж не виберуть мінімально гарантованого в контрактах обсягів палива.

Раніше російська компанія вже звільнила від такого штрафу НАК "Нафтогаз України", хоча могла оштрафувати українського партнера на 5 мільярдів доларів. Замість обумовлених на початку року 40 мільярдів кубометрів в 2009 році Київ планує купити 33 мільярди кубометрів.

При цьому раніше в 2009 році Росія сама скоротила закупівлі туркменського газу, проте жодних штрафів не платила.