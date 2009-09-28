Путін розпорядився підвищити експортне мито на нафту
11:58, 28 вересня 2009Світ
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Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН підписав постанову про затвердження ставок вивізних митних зборів на російську сиру нафту з 1 жовтня 2009 року у розмірі 240,7 дол. за тонну.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уряду РФ.
Окрім цього, мито на світлі нафтопродукти встановлене у розмірі 174,5 дол. за тонну, на темні - 94 дол. за тонну.
У вересні експортне мито на нафту Urals становить 238,6 дол., мито на світлі нафтопродукти - 173,1 дол. за тонну, на темні нафтопродукти - 93,2 дол. за тонну.
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