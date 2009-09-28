Путін розпорядився підвищити експортне мито на нафту

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН підписав постанову про затвердження ставок вивізних митних зборів на російську сиру нафту з 1 жовтня 2009 року у розмірі 240,7 дол. за тонну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уряду РФ.

Окрім цього, мито на світлі нафтопродукти встановлене у розмірі 174,5 дол. за тонну, на темні - 94 дол. за тонну.

У вересні експортне мито на нафту Urals становить 238,6 дол., мито на світлі нафтопродукти - 173,1 дол. за тонну, на темні нафтопродукти - 93,2 дол. за тонну.