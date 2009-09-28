Ющенко cподівається на підтримку з Німеччинни

Президент Віктор ЮЩЕНКО сподівається на підтримку новою парламентською коаліцією у Німеччинні європейських та євроатлантичних прагнень України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у вітанні В.ЮЩЕНКА Федеральному канцлеру Німеччини Ангелі МЕРКЕЛЬ з нагоди перемоги ХДС на виборах до Бундестагу.

“Сподіваюся, що зміна депутатського корпусу у Бундестазі ФРН та формування нової парламентської коаліції сприятимуть посиленню підтримки з боку ФРН України на пріоритетних напрямах нашої зовнішньої політики, зокрема у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також подальшому зближенню наших країн”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент також відзначив, що в Україні високо цінують дружні українсько-німецькі відносини, існуючий рівень довіри і відкритості українсько-німецького політичного діалогу та динамічний характер двостороннього взаємовигідного співробітництва.

Крім того, В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що новий уряд ФРН під керівництвом А.МЕРКЕЛЬ забезпечуватиме подальше зміцнення держави із соціально орієнтованою ринковою економікою, підвищення добробуту її громадян, а також продовжуватиме робити конструктивний внесок Німеччини у посилення стабільності й безпеки в Європі та світі.