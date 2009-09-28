Влада КНДР вирішила прибрати з конституції слово "комунізм"

За неофіційними даними, влада Північної Кореї ухвалила рішення прибрати з конституції країни слово "комунізм", повідомили представники уряду Південної Кореї. За їх словами, в КНДР "відмовилися від згадки цього слова" в Основному законі держави. Вони уточнили, що у відредагованій конституції були прибрані всі посилання на комунізм. У свою чергу, в новому документі особливо наголошується влада лідера Північної Кореї Кім Чен Іра, передає Бі-бі-сі.

Згідно з інформацією офіційного Сеула, Кім Чен Ір вперше названий "Верховним лідером", а основний акцент робиться на армію, що відповідає ідеологічній установці правителя КНДР.

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