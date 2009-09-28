Медведєв: Росія відновить сильний Військово-морський флот

Президент РФ Дмитро Медведєв упевнений, що Росія за найближче десятиліття зможе відновити сильний Військово-морський флот.

Відповідаючи у понеділок на зустрічі з військовослужбовцями, що відзначилися під час навчань "Захід-2009", на запитання, чи планується зміна корабельного складу, оскільки багато з нинішніх кораблів служать вже по 20-25 років, Верховний головнокомандуючий запевнив, що ця тема належить до найважливіших.

"Нині перед нами стоїть наймасштабніше завдання - відновити Військово-морський флот, тому що справді значна кількість наших кораблів - надводних і підводних - вже дослужує останні роки. Це не означає, що вони не можуть працювати, але, проте, звісно ж, треба вводити нові кораблі. У нас зараз в заділі є і підводні човни, і кораблі", - сказав Медведєв.

"Під цю програму існують вже наперед заплановані в рамках державної програми кошти. Ці кошти, попри фінансові проблеми, практично в повному обсязі збережені навіть на цей складний період в 2009-му, 2010-му і 2011-му роках, але надалі це все повинно йти з наростанням", - зазначив президент.

"Тому, я впевнений, ми зможемо в найближче десятиліття відновити наш Військово-морський флот на тому рівні, який буде необхідний нашій державі. А нам необхідний сильний флот", - заявив президент.

Він запевнив, що для цього буде зроблене все що потрібно.

"Це не голослівне твердження, а закладені до бюджету і програму цифри... Отже не хвилюйтеся, служити буде де", - запевнив глава російської держави.

РІА "Новости"