Microsoft витрусила мільйони з піратів

Французька компанія MPO Group, що займається штампуванням компакт-дисків, погодилася виплатити Microsoft “багатомільйонну компенсацію” за незаконне копіювання розробленого останньою програмного забезпечення. З`ясувалося, що в 2003 році тайський підрозділ компанії без відповідної ліцензії випустив 20 тисяч дисків з програмами Exchange і SQL Server, повідомляється на сайті Computerworld.

Представники MPO пояснили інцидент нерозумінням, що виникло при отриманні ліцензії на копіювання: штампування дисків замовила поки не названа третя сторона, яка запевнила співробітників компанії в наявності всіх необхідних домовленостей з Microsoft. Згодом з`ясувалося, що жодних угод між замовником і компанією Стіва Балмера не було і надані MPO документи були фальшивими.

За словами прес-секретаря MPO, французька компанія вже заплатила неустойку Microsoft. Її сума не розголошується, проте в Microsoft завірили, що йдеться про “багатомільйонну угоду”.

Варто відзначити, що не дивлячись на те, що MPO є учасником організованої IRMA (міжнародною асоціацією запису) програми по боротьбі з піратством, її тайський завод все ще не одержав відповідний сертифікат від IRMA.

Лента.ру