Буш змінив свою оцінку іракської кампанії

Президент США Джордж БУШ заявив про свої наміри збільшити чисельність американських військових сил, передусім через потреби в Іраку та Афганістані.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, в інтерв’ю газеті „Washington Post” Дж.БУШ сказав, що пропозиції щодо реалізації цих планів очікує від нового міністра оборони Роберта ГЕЙТСА після його візиту до Іраку.

Також уперше від початку війни в Іраку Дж.БУШ не говорив про перемогу американців у цій країні. На запитання, чи можлива така перемога, він відповів цитатою з висловлювання керівника американського генштабу Джона ПЕЙСА: "Ми не переможемо, але й не програємо".

З весни 2003 року, тобто з часу початку війни в Іраку, загинули загалом майже три тисячі американських військовослужбовців.