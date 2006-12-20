Через сильну повінь у Малайзії евакуйовано 10 тис. людей

Найсильніші за останні декілька десятиліть тропічні зливи стали причиною найбільшої повені в південному малайзійському штаті Джохор.

Як передає РІА «Новости», в результаті стихійного лиха місцева влада евакуювала більш як десять тисяч людей, зруйновано сотні будинків.

Рух на 26 основних автотрасах, що ведуть до найбільших міст штату, повністю блокований потоками води і масами глини і піску, що зійшли на дорожнє полотно.

Більшість будинків повністю опинилися під водою, а їх мешканців розміщено в розгорнутих рятувально-евакуаційних центрах Джохора.

У разі подальшого погіршення ситуації уряд має намір задіяти частини регулярної армії і вертолітну техніку для евакуації населення всіх великих міст.