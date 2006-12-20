Генсек ООН: вторгнення до Ірану - нерозумний крок

Ухвалення рішення про військове вторгнення до Ірану було б "нерозумним і руйнівним" кроком, вважає генеральний секретар ООН Кофі Аннан. Проте, за словами К.Аннана, до початку військових дій в Ірані ще далеко, питання можна вирішити дипломатичним шляхом. "Я упевнений, що СБ ООН буде обережним при розгляді даного питання і зробить все можливе, щоб вирішити його на благо Близькосхідного регіону і всього світу", - сказав він.

К.Аннан також сказав, що найбільшим провалом за його десятирічне головування в ООН стало те, що організація не змогла запобігти війні в Іраку.

Нагадаємо, що зараз продовжується обговорення підготовленого "євротрійкою" (Великобританія, Франція, Німеччина) проекту резолюції ООН про санкції відносно Ірану. Обговорення програми санкцій було почате після того, як Іран не виконав вимоги про припинення збагачення урану до 31 серпня 2006 р. Країни Заходу побоюються, що Іран може вести ядерні розробки для створення атомної бомби, проте Тегеран стверджує, що збагачує уран в мирних цілях.

Проект резолюції забороняє імпорт до Ірану і експорт з нього матеріалів і технологій, пов`язаних із збагаченням і переробкою урану і реакторами на важкій воді, а також систем доставки балістичних ракет. Крім того, резолюція припускає заборону на зарубіжні поїздки іранських чиновників, що беруть участь в атомних проектах, а також заморожування активів організацій і приватних осіб, пов`язаних з ядерними і ракетними програмами Ірану.

РБК-Украина