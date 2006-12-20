Держдума Росії готує запит про затриманого в Україні бізнесмена

Державна дума РФ має намір запитати в уряді та Генпрокуратурі Росії інформацію про заходи, що вживаються для звільнення російського підприємця Володимира ТКАЧА, який в березні 2006 року був затриманий правоохоронними органами України.

Про це повідомляє РІА «Новости».

Відповідне доручення Держдума дала сьогодні комітету в міжнародних справах і в справах СНД. Ініціатором запиту виступив депутат-"єдинорос" Олександр ЛЕБЕДЄВ.

У протокольному дорученні наголошується, що в ході затримання В.ТКАЧА і його подальшого арешту було допущено цілий ряд процесуальних порушень, що ущемляють законні права громадянина РФ, а при проведенні слідства і дізнання щодо В.ТКАЧА застосовувалися незаконні методи.

"Є підстави вважати, що переслідування російського громадянина має політичне підґрунтя і пов`язане з переділом власності", що відбувається в Україні", - зазначає депутат.

За його словами, Російська Федерація в особі уповноважених відомств неодноразово ставила питання про ситуацію навколо В.ТКАЧА перед українськими властями, проте це не дало ніяких результатів. Більше того, українська сторона впродовж всього періоду перебування російського громадянина у в`язниці відмовляє йому в зустрічі з родичами, перешкоджає виконанню адвокатами В.ТКАЧА і консульськими працівниками обов`язків із його захисту, стверджує російський депутат.

Громадянин РФ В.ТКАЧ обвинувачується в шахрайстві. За даними слідства, створивши ряд туристичних фірм у Києві, він нібито обдурив кількох своїх клієнтів, які подали на нього заяви в міліцію.

В липні цього року Апеляційний суд Києва продовжив термін утримання В.ТКАЧА під вартою. Суддя аргументував своє рішення тим, що підсудний може сховатися від слідства. На той час В.ТКАЧ перебував в ув`язненні вже чотири місяці.