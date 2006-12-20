Міністр утік з багдадської в`язниці і подзвонив журналістам

Колишній міністр електроенергетики Іраку Айхам аль-Самараї (Ayham al-Samaraie), який утік 17 грудня з багдадської в`язниці, зв`язався по телефону з журналістами The NY Times і поділився деякими подробицями своєї дивовижної втечі.

За твердженням аль-Самараї, його втеча була вимушеною, оскільки він одержав інформацію про підготовлений на нього замах, а корумпована поліція не могла забезпечити йому захист.

Колишній міністр заявив, що не тільки зміг вибратися з самої в`язниці, оминути всі іракські й американські блок-пости, а й сісти на літак в аеропорту Багдада, і залишити країну.

"Ті невдахи, що ховаються в Зеленій зоні під охороною американців, вони ж не знають, як живе народ, яким вони правлять, - сказав він. - Я спокійно дістався до аеропорту не тому, що я такий вже талановитий злочинець. Будь-який житель країни може це зробити, навіть якщо проти нього висунуто 10 тисяч різних звинувачень. Це Ірак".

Представники іракського уряду, яких так непоштиво згадав утікач, висловили сумнів у тому, що аль-Самараї міг перетнути кордон Іраку, утім пообіцяли ініціювати міжнародний пошук колишнього міністра, надіславши відповідний запит в Інтерпол.

Айхам аль-Самараї був засуджений до двох років за звинуваченням у розкраданні державних коштів, спрямованих на відновлення електроенергетики країни. Він має подвійне американо-іракське громадянство і є представником суннітських політичних кіл. Це вже друга втеча колишнього міністра з-під варти. Перший з них стався за кілька днів після виголошення вироку, але тоді аль-Самараї вдалося затримати.

Лента.ру