Пентагон вимагає 100 мільярдів на дві війни

Пентагон рекомендував Білому дому знайти додаткові 99,7 мільярда доларів на фінансування військових операцій в Іраку і Афганістані, повідомляє AP з посиланням на неназване джерело інформації.

Якщо даний запит буде схвалений президентом, а потім затверджений Конгресом, бюджет обох кампаній наступного року перевищить 170 мільярдів доларів. Загальна ж вартість двох воєн з моменту їх початку, за даними рахункової палати Конгресу, перевищить 500 мільярдів доларів.

Пропозиція про збільшення витрат на військові операції надійшла в той період, коли президент Джордж Буш віддав розпорядження новому міністрові оборони Роберту Гейтсу розробити нову стратегію американських дій в Іраку, а також повідомив про можливе загальне збільшення чисельності збройних сил США.

Лента.ру