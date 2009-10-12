Командиром МКС вперше став європейський астронавт

Новим командиром МКС з неділі вперше став європейський астронавт, 48-річний Франк де Вінн, повідомив РІА “Новости” представник ЦУП.

До нього командиром МКС був росіянин Геннадій Падалка, який в неділю повернувся на Землю разом з іншим членом екіпажа 19-ої експедиції американцем Майклом Барраттом, а також космічним туристом засновником і власником Cirque du Soleil ("Цирк Сонця") та фонду One Drop ("Одна крапля") Гі Лаліберте.

Представник ЦУП зазначив, що до цього командирами МКС були або російські космонавти, або американські астронавти. "Європейські астронавти ніколи не були командирами МКС. Це буде вперше в історії. Щоправда, де Вінн буде командиром недовго, до свого повернення на Землю, яке заплановане на 1 грудня", - сказав співрозмовник агентства.

У підпорядкуванні європейського астронавта до 1 грудня перебуватиме об`єднаний екіпаж з шістьох осіб. Окрім де Вінна, на МКС працюватимуть російський космонавт Роман Романенко, канадець Роберт Тирск, американська астронавт Ніколь Скотт, яка чекає відльоту на Землю рейсом американського шатлу.

На станції також несуть вахту росіянин Максим Сураєв і американець Джеффрі Вільямс, які прибули на МКС на початку жовтня ц.р. Після 1 грудня, коли де Вінн залишить станцію, новим командиром МКС стане Вільямс.