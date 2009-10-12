Грузія хоче увійти до НАТО без ПДЧ
08:59, 12 жовтня 2009Світ
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Консультації вже проходять
Грузія хоче увійти до НАТО без надання "Плану дій щодо членства", в якому їй відмовили в 2008 році, надавши тоді щорічну програму партнерства.
Віце-прем`єр, державний міністр з о європейської і євроатлантичної інтеграції Георгій БАРАМІДЗЕ заявив сьогодні, що під час візиту до Грузії минулого тижня спецпредставника Генсека НАТО Роберта СІММОНСА така можливість розглядалася, передають «Подробности».
За його словами, "консультації з цього приводу вже проходять, і, якщо таке рішення буде прийняте, розпочнеться розгляд питання членства Грузії без ПДЧ". Г.БАРАМІДЗЕ пояснив це успішним виконанням Грузією щорічного плану.
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