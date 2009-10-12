Америка відзначає День Колумба - державне свято, встановлене в 1937 році Президентом Франкліном Рузвельтом.

12 жовтня 1492 року мореплавець Христофор Колумб висадився в Новому світі - цього дня його експедиція досягла острова Сан-Сальвадор у Багамському архіпелазі, що згодом було прийняте за офіційну дату відкриття Америки.

Цього дня населення США святкує річницю відкриття своєї країни, відвідуючи святкові церковні служби та інші заходи. У деяких містах проходять спеціальні служби, паради і великі урочисті церемонії.

День Колумба є громадським вихідним у багатьох частинах США, але в деяких штатах, приміром, у Каліфорнії, Неваді, Гаваї, свято не відзначається. Державні установи і школи, зазвичай, закриті, але комерційні організації можуть працювати. Державний прапор США піднімають над урядовими будівлями.