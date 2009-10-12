Північна Корея провела пуск двох ракет малої дальності

Північна Корея сьогодні провела пуск двох ракет малої дальності.

Як передає РІА «Новости»,про це повідомляє південнокорейське агентство «Ренхап» із посиланням на джерело в уряді Південної Кореї.

За даними джерела, ракети були запущені з полігону на мисі Мусудан на східному узбережжі країни.

Раніше уряд КНДР розповсюдив попередження про припинення судноплавства у водах біля східного й західного узбережжя країни з 10 по 20 жовтня.

На початку липня Північна Корея здійснила декілька запусків ракет малої дальності (близько 500 кілометрів) із пускового майданчика поряд із портом Вонсан на східному узбережжі. Ракети, за даними джерел «Ренхап» в уряді Південної Кореї, відносяться до типу Scud і пролетіли близько 400-500 кілометрів.