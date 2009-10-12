Світова економіка починає виходити з рецесії – Медведєв

Світова економіка починає виходити з рецесії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні в Кремлі, виступаючи на церемонії вручення вірчих грамот послами іноземних держав

«Зараз всі ми займаємося цією великою проблемою – усуненням наслідків глобальної фінансової кризи. Завдяки спільним і узгодженим діям наших держав, міжнародного співтовариства досягнуті в цілому непогані результати, обнадійливі результати. Світова економіка починає виходити з рецесії», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, на останньому саміті G20, який пройшов у Піттсбурзі (США), країни домовилися про те, щоб запустити механізм моніторингу, насамперед, світової економіки, національних економік і забезпечити стійкість кредитних ринків.

«Сподіватимемося, що всі ці заходи приведуть до позитивного результату», - сказав він.

Президент Росії зазначив, що більшість держав сьогодні розділяють тезу про необхідність солідарної відповідальності, знаходження солідарних відповідей на спільні для всіх виклики, причому не тільки в сфері економіки, а й у сфері безпеки, включаючи врегулювання регіональних конфліктів, у вирішенні проблем дефіциту продовольства і кліматичних змін.

Д.МЕДВЕДЄВ вважає, що зараз світова політика знаходиться в дуже серйозному стані свого розвитку, переживає рубіжний період.

«І, як показала остання сесія Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй, очевидної для більшості держав настала необхідність формування нової і справедливішої системи міжнародних відносин, оздоровлення становища в світі, досягнення високого рівня глобального партнерства. Без цих складових неможливо відповісти на всі сучасні виклики, неможливо перемогти ту економічну кризу, котра, по суті, уразила всю нашу планету», - сказав Президент РФ.