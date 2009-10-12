Українці в Польщі закликають продовжити історичне примирення

Об`єднання українців у Польщі закликає польських та українських політиків продовжувати роботу, спрямовану на досягнення історичного примирення двох народів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві учасників VI з’їзду ОУП, що відбувся в Перемишлі 10-11 жовтня.

Українці назвали одним із найголовніших здобутків у відносинах України та Польщі історичне примирення, значний внесок в який внесли як президенти країн, так і визначні поляки та українці, серед Іоанн Павло II, Єжи Гедройць, Яцек Куронь, Богдан БОРУСЕВИЧ і Адам МІХНІК, Богдан ОСАДЧУК, Мирослав МАРИНОВИЧ, Ярослав ГРИЦАК і Мирослав ПОПОВИЧ.

У заяві наголошується, що останнім часом у Польщі активізувались так звані “кресові” організації, діяльність яких “підриває” процес історичного примирення, що вибудовувалося роками.

“Якщо не попередити нинішні тенденції, то під загрозою опиниться подальший розвиток взаємин між нашими державами і народами. Відбудеться це в час, коли у відносинах між Україною і Польщею немає причин для недружності чи ворожнечі”, - зазначили члени ОУП.

Українці у Польщі закликали застосовувати у взаємних складних моментах історії християнську тезу – “Прощаємо і просимо прощення”.

ОУП нагадало, що українці разом з поляками досліджують складні сторінки спільної історії та вшановують пам’ять загиблих.

В організації зазначили, що значну роль у процесі примирення відіграли також парламенти обох країн, які у 2003 році прийняли спільну заяву до 60-х роковин Волинської трагедії, закликавши йти дорогою взаєморозуміння та взаємовибачення.