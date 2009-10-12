Представники НАТО провели засідання у Верховній Раді

Парламентська асамблея НАТО вітає прагнення України набути членство в НАТО і усіляко буде підтримувати її на цьому шляху.

Про це заявив сьогодні у Верховній Раді під час засідання підкомітету з питань майбутніх спроможностей безпеки та оборони Комітету Парламентської Асамблеї НАТО з безпеки та оборони глава делегації НАТО Сверре МИРЛІ, повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні ВР.

С.МИРЛІ повідомив, що Парламентська асамблея вивчає різні аспекти щодо подальшого розширення НАТО, триває внутрішня дискусія, у ході якої також висловлюються різні думки щодо включення України до Альянсу. За його словами, результатом цього візиту стане звіт делегації, який розглянуть члени Парламентської асамблеї.

Члени Постійної делегації Верховної Ради України в ПА НАТО, відповідаючи на запитання представників підкомітету НАТО щодо сьогоднішньої громадської думки стосовно вступу України в НАТО, зазначили, що це питання дебатується виключно під час виборчих кампаній. Загалом українське суспільство не вважає вступ до НАТО питанням першочергової ваги для себе. Дискусій з приводу цього у ЗМІ або на рівні громад немає. Члени Постійної делегації пояснили це тим, що НАТО перестає сприйматися як військово-політичний блок, а сприймається як об`єднання демократичних сил, як цілісне означення свободи і демократії. Водночас, зазначали вони, сьогодні немає таких результатів опитувань, які засвідчили б підтримку українцями вступу своєї держави до НАТО.

Українські учасники засідання висловлювали зацікавленість у тому, щоб НАТО дало чіткий позитивний сигнал щодо перспектив набуття Україною членства в НАТО. Вони вважають, що Україна сьогодні загалом відповідає критеріям вступу до цієї Організації, більшість країн-членів НАТО підтримують це прагнення. Справа, по суті, за кількома державами, які ще не ухвалили такого рішення.

Члени підкомітету Комітету ПА НАТО з безпеки та оборони під час візиту планують відвідати Авіаційний науково-технічний комплекс ім. Антонова, а також візьмуть участь у Семінарі Роуза Рота, який Верховна Рада України і Парламентська асамблея НАТО спільно проведуть у Львові.