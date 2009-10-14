Росія звинуватила Грузію у зв'язках з Аль-Каїдою

Офіційний Тбілісі вже повідомив країнам-партнерам про заяву директора ФСБ Росії Олександра Бортникова, який заявив що спецслужби Грузії допомагають емісарам "Аль-Каїди" перекидати терористів до Чечні та доставляти зброю в Дагестан, і закликав їх відреагувати на цю заяву, повідомила у вівторок секретар Ради нацбезпеки Грузії Ека Ткешелашвілі журналістам.

У вівторок на засіданні Національного антитерористичного комітету (НАК) його голова, директор ФСБ Росії Олександр Бортников заявив, що виявлені у бойовиків аудіозвіти свідчать про те, що ними спільно з емісарами "Аль-Каїди" встановлені контакти з представниками спецслужб Грузії, за участю яких організовано підготовку та перекидання терористів на територію Чеченської Республіки і доставку зброї в Дагестан.

"Я вже провела зустрічі й телефонні розмови зі своїми іноземними колегами для того, щоб міжнародне співтовариства відреагувало на подібні заяви", - цитує слова Ткешелашвілі агентство "Новини-Грузія".

"Обов`язково має бути політичне реагування з боку зарубіжних партнерів, щоб Росія зрозуміла, що на подібні абсолютно брехливі заяви буде реакція наших партнерів", - зазначила вона.

Що стосується можливих загроз після такої заяви, Ткешалашвілі вважає, що "Росія на цьому етапі не зважиться на агресивні дії проти Грузії".

"Росія не має політичного капіталу, щоб в найближчому майбутньому здійснити агресивні дії проти Грузії, але все одно це питання завжди повинне бути в центрі уваги, оскільки Росія подібні заяви не робить випадково", - наголосила секретар Ради безпеки.

За словами Ткешелашвілі, "не вперше, коли Росія звинувачує Грузію у зв`язках з терористами, і зазвичай це вона робить перед або під час зустрічі з високими гостями".

Секретар Ради безпеки також закликала стежити за подіями на Північному Кавказі та заявами Росія на адресу Грузії.

РІА "Новости"