Українська організація отримала престижну премію МЗС Нідерландів

Українська неурядова громадська організація (НГО) отримала престижну премію Міністерства закордонних справ Нідерландів імені Макса ван дер Стула.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Посольстві України в Нідерландах.

Згідно з повідомленням, премію було вручено сьогодні Інформаційно-дослідницькому центру “Інтеграція та розвиток” (м. Сімферополь) за значний внесок у розвиток громадянського суспільства, пропагування принципів толерантності та покращення взаєморозуміння між представниками різних етнічних груп Криму.

Урочиста церемонія вручення нагороди відбулася в Гаазі за участю Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Кнута ВОЛЛЄБЕКА, керівництва МЗС Нідерландів, представників Інформаційно-дослідницького центру та Посольства України в Королівстві Нідерланди, а також дипломатичного корпусу, акредитованого в Гаазі.

Напередодні відбулася презентація діяльності Центру. Зокрема, було поширено інформацію про два останні проекти Центру - підготовка управлінських кадрів у сфері менеджменту міжетнічних відносин та загальноосвітній інтегрований курс “Культура добросусідства”, які реалізуються в АРК у співпраці з офісом Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин.”

Премія ім. Макса ван дер Стула була заснована МЗС Нідерландів в 2001 році на честь свого співвітчизника, першого Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин.