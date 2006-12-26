Саакашвілі: Росія влаштувала Грузії енергетичну екзекуцію

Росія влаштувала Грузії не тільки торгову і транспортну блокаду, але і "енергетичну екзекуцію". Таку заяву на зустрічі із студентами Тбіліського державного університету зробив 25 грудня увечері грузинський президент Михайло Саакашвілі.

За словами М.Саакашвілі, нові російські ціни на природний газ для Грузії "не укладаються ні в яку економічну логіку". "Коли нам говорять, що із-за подорожчання нафти Грузія повинна платити за тисячу кубометрів газу 235 доларів, в той час, коли деякі сусідні країни платять 110 доларів, це схоже на логіку, що "Сапераві" - найотруйливіша речовина в світі", - сказав М.Саакашвілі.

Як відзначив грузинський лідер, у Грузії є впливові недоброзичливці, але є і друзі. Зокрема, минулого року, коли, як виразився М.Саакашвілі, республіці "підірвали всі основні лінії", Азербайджан, за рахунок власного населення і підприємств протягом декількох днів поставляв газ до Грузії.

Азербайджан, повідомив М.Саакашвілі, виручив Грузію постачаннями газу і цього разу, хоча, як виразився грузинський лідер, Баку попередили: "Якщо хоч один кубометр газу дістанеться Грузії, Азербайджан опиниться в мороці і в холоді". "Але наш друг Ільхам Алієв ухвалив рішення, яке мало б хто прийняв зі світових лідерів, - він взагалі відмовився від придбання російського газу і припинив транспортування нафти до Росії", - сказав М.Саакашвілі. За його словами, "Грузія отримає в 2007 р. з Азербайджану таку кількість газу, який вистачить, принаймні, для Тбілісі".

Раніше, 25 грудня 2006 р., в Баку було ухвалено остаточне рішення про постачання азербайджанського газу до Грузії в об`ємі 1 млн куб. м на добу. Очікується також, що після усунення технічних проблем на свердловині азербайджанського родовища Шах-Деніз, Грузія отримає 800 млн куб. м газу в рік з частини квоти, що належить Туреччині. Ціна постачань не повідомляється. Разом з тим, приватні компанії Грузії домовилися з російським ВАТ "Газпром" про постачання в країну до 1,1 млрд куб. м природного газу в 2007 р. за ціною 235 дол. за 1 тис. куб. м.

РБК-Україна