США відправлять безпілотники на боротьбу з сомалійськими піратами

Сполучені Штати ухвалили задіяти в патрулюванні районів, де діють сомалійські пірати, безпілотні літальні апарати (БПЛА) MQ-9 Reaper. З такою заявою у п`ятницю виступив віце-адмірал Роберт Меллер (Robert Moeller) - заступник командувача силами США в Африці.

За словами Меллера, БПЛА базуватимуться на Сейшельських островах. Патрулювання районів, де пірати діють найактивніше, MQ-9 Reaper розпочнуть з кінця жовтня.

MQ-9 Reaper здатний нести чотири керовані ракети AGM-114 Hellfire і дві авіабомби GBU-12 Paveway II з лазерним наведенням. Задіяні в операції проти піратів БПЛА оснащувати зброєю поки не планується, розповіли AP джерела в оборонному відомстві США, не виключивши такої можливості в майбутньому.

Лента.ру