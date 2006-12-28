Пасажирський літак вимушено сів у Празі: напад на екіпаж
12:49, 28 грудня 2006Світ
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В аеробусі (рейс Москва-Женева) більше 100 людей
Літак Аерофлоту А-320 здійснив вимушену посадку в аеропорту Праги через спробу нападу на екіпаж, повідомила РІА «Новости» офіційний представник Аерофлоту Ірина ДАННЕНБЕРГ.
"За попередніми даними, була спроба нападу на екіпаж. В даний час лайнер перебуває в аеропорту, там все оточено поліцією", - повідомила вона.
За її словами, А-320 здійснював рейс за маршрутом Москва-Женева.
На борту літака перебуває більше ста пасажирів.
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