Пасажирський літак вимушено сів у Празі: напад на екіпаж

Літак Аерофлоту А-320 здійснив вимушену посадку в аеропорту Праги через спробу нападу на екіпаж, повідомила РІА «Новости» офіційний представник Аерофлоту Ірина ДАННЕНБЕРГ.

"За попередніми даними, була спроба нападу на екіпаж. В даний час лайнер перебуває в аеропорту, там все оточено поліцією", - повідомила вона.

За її словами, А-320 здійснював рейс за маршрутом Москва-Женева.

На борту літака перебуває більше ста пасажирів.