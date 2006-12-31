Саддама Хусейна поховали в рідному селі

Страченого колишнього диктатора Іраку Саддама Хусейна поховали в його рідному селі Ауджа в околицях міста Тікріт, повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на арабський телеканал "Аль-Джазіра".

Раніше повідомлялося, що С.Хусейн буде похований в місті Рамаді - одному з центрів сунітської громади Іраку.

Колишній іракський лідер був страчений у суботу в Багдаді за вироком суду, що визнав його винним у злочинах проти людяності.

Прем`єр-міністр Іраку Нурі Аль-МАЛІКІ вітав страту С.Хусейна, але закликав тих з його прихильників, хто не заплямував себе злочинами, до співпраці з новою владою.