Газпром: контракту з Білоруссю досі немає

"Газпром" на даний момент не досяг домовленості з Білоруссю щодо поставок газу в 2007 році, повідомив сьогодні вранці офіційний представник компанії Сергій КУПРІЯНОВ.

"На жаль, вчорашній день так і не приніс результатів на переговорах про поставки газу до Білорусі. Ми майже до години ночі продовжували телефонні переговори і обмін факсами з нашими білоруськими колегами, проте якогось результату ми так і не дійшли", - сказав С.КУПРІЯНОВ в ефірі телеканалу НТВ.

За його словами, білоруська делегація на чолі з першим віце-прем`єром Володимиром СЄМАШКОМ до Москви не прилетіла.

"Станом на теперішній момент у нас, як і раніше, немає контракту на наступний рік, незважаючи на те, що умови, які ми запропонували для Білорусі наступного року, є кращими в СНД", - зазначив представник компанії.

С.КУПРІЯНОВ нагадав, що російська сторона запропонувала Білорусі купувати газ у 2007 році за ціною 105 доларів за одну тисячу кубометрів (75 доларів грошима плюс 30 доларів за одну тисячу кубометрів - акціями компанії Бєлтрансгаз).

"Ця ціна навіть краща, ніж для Вірменії, з якою ми домовилися про поставки газу рік тому, і набагато краще, ніж, наприклад, підписаний кілька тижнів тому контракт із Молдовою. Ми враховуємо всі ті взаємовідносини, які є між нашими країнами, але все ж таки Білорусь - це самостійна суверенна держава, а не одна з областей Росії. Тому ціни, звичайно, мають бути різними", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

До закінчення діючого контракту на поставку російського газу до Білорусі залишилася доба, і вже о 10 ранку 1 січня Росія може припинити постачати газ білоруським споживачам, зазначає РІА «Новости».