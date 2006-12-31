67-річна іспанка народила двійню

67-річна мешканка Іспанії народила близнюків і стала таким чином наймолодшою породіллею в світі, повідомляє Бі-бі-бі. Ім`я жінки не називається. За словами лікарів, вона завагітніла після лікування від безпліддя в Південній Америці.

Жінці було зроблено кесарів розтин. Як очікується, вона проведе кілька днів в лікарні.

До цього у 67-річної іспанки не було дітей.

Представник лікарні, що спеціалізується на прийомі важких пологів, заявив, що мати і немовлята почувають себе добре.

До цих пір наймолодшою породіллею вважалася румунка Адріана Ілієску, яка в 2005 році у віці 66 років народила дівчинку.

Дівчинка народилася раніше терміну. Матері довелося робити кесарів розтин після того, як другий близнюк помер у матці.

Адріана Ілієску сказала в інтерв`ю місцевому телебаченню, що завжди хотіла стати матір`ю, але у неї ніяк не виходило це зробити природним чином.