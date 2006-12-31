1 січня Болгарія і Румунія приєднаються до ЄС

1 січня Болгарія і Румунія приєднаються до Європейського Союзу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Єврокомісії, це приєднання завершить 5-й раунд розширення ЄС, який мирним шляхом об’єднає Західну та Східну Європу.

Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ з нагоди приєднання двох нових країн до ЄС назвав 1 січня історичним днем. “Я вітаю громадян та лідерів Болгарії та Румунії за їхню сміливість, визначеність та роботу щодо підготовки до членства”, - цитує прес-служба президента Єврокомісії.

У свою чергу комісар ЄС з питань розширення Оллі РЕН також привітав народи обох країн. “Вони заслуговують на привітання за вражаючі реформи у посиленні демократії, модернізації їхніх країн, перетворення судової системи на більш ефективну та незалежну”, зазначив він.

Урочистості з нагоди приєднання обох країн до ЄС розпочнуться сьогодні.

Сьогодні О.РЕН і міністр закордонних справ Німеччини, яка головуватиме в ЄС з 1 січня 2007 року, Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР відвідають культурну столицю 2007 року - місто Сібу (Румунія), після чого о 20.30 за київським часом візьмуть участь у церемонії підняття прапору ЄС біля будинку уряду Румунії в Бухаресті.

1 січня О.РЕН та Ф.-В.ШТАЙНМАЙЄР візьмуть участь в урочистому піднятті прапору ЄС на площі Олександра Невського у Софії (Болгарія). Церемонія розпочнеться о 16.30 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, Болгарія та Румунія подали заявки на членство в ЄС у 1995 році. У 2004 році було укладено угоду про членство, а остаточне рішення щодо приєднання цих країн з 1 січня 2007 року було ухвалено у вересні 2006 року.