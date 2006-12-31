Телефонний терорист ”помстився” за смерть Хусейна

Літак грецької авіакомпанії Olympic Airways зробив у неділю екстрену посадку в Ірландії у зв`язку із загрозою вибуху, повідомило Афінське агентство новин.

Авіалайнер з 183 пасажирами і 12 членами екіпажа здійснював переліт з Нью-Йорка до Афін і був вимушений змінити курс після того, як невідомий подзвонив в офіс компанії і заявив, що на борту закладено бомбу.

За повідомленням афінської радіостанції "Скай", дзвінок надійшов в афінський міжнародний аеропорт "Елефтеріос Венізелос". Чоловік, який дзвонив говорив ламаною англійською з арабським акцентом і стверджував, що літак заміновано у помсту за страту екс-президента Саддама Хусейна.

Відразу ж було скликано комісія авіакомпанії з кризових ситуацій і комісія за оцінкою загрози, що складається з представників служб цивільної авіації Греції. Було ухвалено рішення посадити літак, що знаходився над Атлантичним океаном, в одному з проміжних аеропортів.

Літак благополучно приземлився в ірландському аеропорту Шеннон, де у зв`язку з інцидентом було вжито підвищених заходів безпеки. На борту в даний час шукають вибуховий пристрій, тоді як пасажири чекають в будівлі аеропорту.

РІА "Новости"