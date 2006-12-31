У столиці Таїланду прогриміли чотири вибухи

31 грудня в столиці Таїланду відбулися чотири вибухи, в результаті яких, за попередніми даними, загинули три і постраждали більше 20 осіб, повідомляє The Nation. За інформацією телеканалу CNN, вибухів у Бангкоку було щонайменше сім.

Один з вибухів, як повідомляє The Nation, відбувся біля автобусної зупинки, розташованої в центрі міста недалеко від Пам`ятника Перемоги, у двох торгових центрах (Big C і Seacon Square Shopping Mall), а також біля китайського святилища.

В останньому випадку вибуховий пристрій, як повідомляється, був захований у сміттєвому баку. Біля супермаркету Big C вибухнула граната, кинута з розташованого поряд пішохідного моста. Поки відповідальність за вибухи на себе ніхто не взяв.

Лента.ру