Психіатр убив 12 і поранив 31 людину на військовій базі в США

Головний підозрюваний у масовому розстрілі на військовій базі США живий, а не вбитий, як повідомлялося раніше, передає CNN з посиланням на представників Міністерства оборони США. В результаті стрільби, яку він вчинив на військовій базі Fort Hood, було вбито 12 осіб, 31 поранено.

За повідомленням вищого командування армії США, яке з`явилося одразу після інциденту, головний підозрюваний був убитий під час перестрілки. Проте тепер повідомляється, що його стан стабільний, і він у лікарні, пише РосБізнесКонсалтинг.

Майор армії США Малік Надаль Хасан, за словами американських військових, має йорданське походження, за військовими документами, він народився в штаті Вірджинія (США).

Майор М.Н.Хасан мав бути відправлений до Іраку для проходження служби.

У злочині він використав два пістолети.

Майорові Хасану близько 40 років; до Техасу його перевели в липні цього року, а до цього протягом шістьох років він служив психіатром в одному з армійських медичних центрів. Один з родичів майора Хасана розповів журналістам, що той скаржився йому на приниження з боку колег, передає Бі-Бі-Сі.

База Форт-Худ розташована поблизу в центрі штату Техас. Тут розквартировано близько 40 тисяч військовослужбовців: Форт-Худ - найбільша американська військова база в світі. Там є школи, лікарня, навіть універмаг. З цивільними, які працюють на базі, вдень там буває до 80 тисяч осіб.

Підрозділи, які розміщуються тут, відправляють до Іраку й Афганістану, і деякі військовослужбовці нещодавно повернулися звідти: у Форт-Худі є центр післявоєнної реабілітації.