В афганській корупції винні західні країни - Карзай

Президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що в новому уряді не буде жодного корупціонера, передає Associated Press. Це заяву він зробив в інтерв`ю американському телебаченню. За словами афганського лідера, "людей, замішаних у корупції, не буде в новому афганському уряді".

Водночас Х.Карзай поклав провину за розгул корупції в країні на західні країни - донори. На його думку, вони надавали гроші, не вимагаючи суворої звітності і не контролюючи процес і цілі на які вони витрачалися. "Відповідальність за корупцію в Афганістані лежить на міжнародному співтоваристві", - сказав він. Також афганський лідер висловив упевненість в тому, що спільними зусиллями США і Афганістан зможуть перемогти корупцію.

Тема корупції в Афганістані стала однією з найбільш обговорюваних в світі після президентських виборів, які пройшли влітку цього року. Деякі західні країни, зокрема, Велика Британія і США, почали ставити подальшу допомогу цій країні залежно від успіхів афганського уряду в боротьбі з корупцією.

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