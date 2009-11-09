Путін не сумнівається, що "Північний потік" буде збудовано

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін не сумнівається, що газопровід "Північний потік" (Nord Stream) буде збудовано, оскільки він економічно вигідний, а політичний тиск противників проекту безглуздий.

"Я вважаю, що буде, я навіть упевнений в цьому", - сказав голова російського уряду в інтерв`ю кореспондентові НТВ Володимиру Кондратьєву для документального фільму "Стіна", відповідаючи на запитання, чи буде газогін споруджено в строк.

При цьому Путін відзначив, що не став би дуже перебільшувати значення цього проекту для співпраці Росії і Німеччини. "Звичайно, це важливо, але з погляду перспектив міждержавних відносин це маленький елемент", - заявив прем`єр.

Він нагадав, що в 1960-і роки СРСР почав будувати газову систему саме з розрахунку на споживачів у ФРН.

"І тоді деякі країни чинили дуже сильний тиск на ФРН з тим, щоб вона відмовилася від цих планів. Але навіть за умов "холодної війни" і початку спорудження Берлінської стіни німецький уряд усвідомив свої національні інтереси, не піддався тискові і довів цей проект до кінця. Невже сьогодні ми піддамося якомусь тискові, маючи на увазі явну зацікавленість німецької та російської економіки в цій співпраці?" – цитує його РІА "Новости".

Путін зазначив, що в принципах побудови сьогоднішньої економіки на перше місце виходить конкурентоспроможність: "Якщо енергетична співпраця, "Північний потік" забезпечує конкурентоспроможність економіки Німеччини і Росії, якщо ми даватимемо відносно дешевий по ринку газ, - тому що трубний газ завжди дешевший, ніж скраплений, - то це створить стійку ситуацію конкурентоспроможності економіки Німеччини. Хто ж відмовиться від цього? Ніхто ніколи не відмовиться", - сказав він.