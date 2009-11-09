Усі бойовики й структури Аль-Каїди залишили Афганістан

Начальник штабу оборони Збройних сил Великої Британії головний маршал авіації сер Джон Стіррап заявив, що британські військові не зможуть передати контроль над забезпеченням безпеки в Афганістані афганським силам "ще протягом найближчих 4-5 років", передає телеканал "Вести" з посиланням на ІТАР-ТАРС.

Також він повідомив, що за наявною інформацією, всі бойовики і структури "Аль-Каїди" залишили територію Афганістану і нині перебувають "у невеликому районі в Пакистані".