Саркозі зізнався, що ламав Берлінський мур

Президент Франції Ніколя Саркозі 8 листопада за допомогою сервісу Facebook розповів, що 20 років тому брав участь у руйнуванні Берлінського муру.

Французький лідер написав, що вранці 9 листопада 1989 року він зрозумів, що ситуація в Німеччнині різко міняється, і негайно вирушив до Західного Берліна разом з Аленом Жюппе (згодом - прем`єром Франції). Там, недалеко від Браденбурзьких воріт, вони потрапили на мітинг, учасники якого чекали швидкого падіння стіни. Серед демонстрантів вони зустріли Франсуа Фійона (нинішнього французького прем`єра) і разом пішли до "Чекпойнт Чарлі". Перейшовши на східний бік Берліна, французи озброїлися кирками і разом з жителями міста ламали стіну, що розділяла місто.

Як пише французька газета Le Figaro, запис у блозі Саркозі багато експертів вже назвали суперечливим. Зокрема, журналісти відзначають, що вранці 9 листопада ніхто - ні в Парижі, ні в Берліні - не міг передбачити швидкого падіння Берлінської стіни. Крім того, за словами деяких очевидців, на західній стороні "Чекпойнт Чарлі" того дня не було демонстрації.

Лента.ру