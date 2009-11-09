Саркозі зізнався, що ламав Берлінський мур

08:22, 09 листопада 2009
Світ
1486 0

Журналісти сумніваються

Президент Франції Ніколя Саркозі 8 листопада за допомогою сервісу Facebook розповів, що 20 років тому брав участь у руйнуванні Берлінського муру.

Французький лідер написав, що вранці 9 листопада 1989 року він зрозумів, що ситуація в Німеччнині різко міняється, і негайно вирушив до Західного Берліна разом з Аленом Жюппе (згодом - прем`єром Франції). Там, недалеко від Браденбурзьких воріт, вони потрапили на мітинг, учасники якого чекали швидкого падіння стіни. Серед демонстрантів вони зустріли Франсуа Фійона (нинішнього французького прем`єра) і разом пішли до "Чекпойнт Чарлі". Перейшовши на східний бік Берліна, французи озброїлися кирками і разом з жителями міста ламали стіну, що розділяла місто.

Як пише французька газета Le Figaro, запис у блозі Саркозі багато експертів вже назвали суперечливим. Зокрема, журналісти відзначають, що вранці 9 листопада ніхто - ні в Парижі, ні в Берліні - не міг передбачити швидкого падіння Берлінської стіни. Крім того, за словами деяких очевидців, на західній стороні "Чекпойнт Чарлі" того дня не було демонстрації.

Лента.ру

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter