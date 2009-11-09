Президент Латвії попросив Бога, щоб народ не проклинав владу

Президент Латвії Валдіс Затлерс попросив Бога, щоб народ не проклинав владу. Глава республіки взяв участь у молитовному сніданку в Ризі. Всього на заході були присутні 220 осіб, зокрема відомих політиків, підприємців, діячів культури. Учасники молитовного сніданку окремо помолилися за саме Затлерса, міністрів і депутатів парламенту, попросивши Бога про мудрість для лідерів держави.

Эхо Москвы